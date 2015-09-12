СБУ показала арсенал зброї угруповання, яке готувало вбивство Авакова
Служба безпеки України провела обшуки у злочинного угруповання, що готувало вбивство міністра внутрішніх справ та низку інших замовних вбивств у Києві та Харкові.
Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.
У зловмисників вилучено великий арсенал зброї: чотири міни МОН-50, 67 гранат, чотири гранатомети РПГ-22, три автомати Калашникова, гвинтівка Мосіна, дробовик Mossberg, більше двох кілограм тротилу у шашках, 18 електродетонаторів, прилади нічного бачення, оптичні приціли, біноклі, дальномір, понад 5 тис. набоїв різних калібрів, холодна зброя, глушники та магазини до автоматів.
Також під час обшуку виявлено 2,5 тис. євро, 370 швейцарських франків та 2 ампули наркотичного препарату «буторфанол».
Слідство триває.
#СБУ вилучила арсенал зброї у групи, що готувала вбивство міністра внутрішніх справ Служба безпеки України провела об...Posted by Служба безпеки України on 12 вересня 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник СБУ заявила, що СБУ спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству Авакова та скоєнню ряду інших замовних вбивств у Києві та Харкові.
Унаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке готувало вбивства високопосадовців міліції, народного депутата, волонтерів і бізнесменів.
У Харкові затримано одного з організаторів угруповання – керівника батальйону «Слобожанщина».