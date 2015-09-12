СБУ показала арсенал зброї угруповання, яке готувало вбивство Авакова

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

У зловмисників вилучено великий арсенал зброї: чотири міни МОН-50, 67 гранат, чотири гранатомети РПГ-22, три автомати Калашникова, гвинтівка Мосіна, дробовик Mossberg, більше двох кілограм тротилу у шашках, 18 електродетонаторів, прилади нічного бачення, оптичні приціли, біноклі, дальномір, понад 5 тис. набоїв різних калібрів, холодна зброя, глушники та магазини до автоматів.

Також під час обшуку виявлено 2,5 тис. євро, 370 швейцарських франків та 2 ампули наркотичного препарату «буторфанол».

Слідство триває.

#СБУ вилучила арсенал зброї у групи, що готувала вбивство міністра внутрішніх справ Служба безпеки України провела об... Posted by Служба безпеки України on 12 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник СБУ заявила, що СБУ спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству Авакова та скоєнню ряду інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

Унаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке готувало вбивства високопосадовців міліції, народного депутата, волонтерів і бізнесменів.

У Харкові затримано одного з організаторів угруповання – керівника батальйону «Слобожанщина».