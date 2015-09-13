Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі
08:09, 13 вересня 2015Суспільство
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У неділю, 13 вересня, у північних та західних областях України місцями пройдуть дощі.
REUTERS
Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.
На сході України синоптики пообіцяли, що температура буде триматися біля позначок від +21 до +24. У центральних областях повітря прогріється від +19 до +24, у південних регіонах - від +21 до +25.
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На заході країни очікується від +15 до +24, у північних областях - від +15 до +18.
У столиці сьогодні пройдуть дощі, температура від +15 до +17.
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