Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі

08:09, 13 вересня 2015
Суспільство
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У неділю, 13 вересня, у північних та західних областях України місцями пройдуть дощі.

REUTERS

Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.

На сході України синоптики пообіцяли, що температура буде триматися біля позначок від +21 до +24. У центральних областях повітря прогріється від +19 до +24, у південних регіонах - від +21 до +25.

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На заході країни очікується від +15 до +24, у північних областях - від +15 до +18.

У столиці сьогодні пройдуть дощі, температура від +15 до +17.

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