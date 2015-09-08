Синоптики пообіцяли українцям теплі осінь та зиму

Про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

«Ані зима, ані осінь холодними не будуть. Я можу чітко сказати, температури будуть плюсові», - сказала вона.

Мартазінова зазначила, що заморозки в окремі дні очікуються з другої половини жовтня, але в цілому жовтень буде теплим, і переважно температура буде близько 10 градусів.

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Природне зниження температури зміниться потеплінням наприкінці листопада – на початку грудня, коли температура сягатиме 5-7 градусів тепла.

Метеорологи обіцяють сніжний і морозний Новий рік. Температура повітря у третій декаді грудня знизиться до 10-15 градусів морозу, а в січні значно підвищиться.

«Тільки до 10 січня будуть морозні дні, а далі температура відновиться і піде вище за норму. Якщо мінус три градуси норма, то буде на три-чотири вище, тобто нуль і плюсова температура», - сказала Мартазінова, додавши, що лютий очікується м'яким і з незначними опадами.

Варто зазначити, що такі погодні умови грають на руку Міненерго, оскільки запасів вугілля на зимовий період наразі недостатньо.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна, яка відчуває гострий дефіцит антрацитної марки вугілля через військові дії на Донбасі, у вересні-жовтні планує прискорити накопичення запасів вугілля на зиму на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його постачань з Росії, далекого зарубіжжя, а також зони АТО.

«Наразі запас вугілля 1,2 млн тонн. Звичайно, цього недостатньо. Наступні два місяці – 10 днів серпня, вересень і жовтень – це період, протягом якого можна і потрібно везти вугілля з усіх напрямків», - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.