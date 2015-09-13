У Мінську російських ГРУшників запропонували обміняти на Сенцова і Кольченка - Рубан (відео)

Про це повідомив Володимир Рубан, керівник Центру звільнення полонених Офіцерського корпусу, передає Громадське.

Він зазначив, що пропозиція надійшла від російської сторони на зустрічах у Мінську минулого тижня. Він зауважив, що зараз рішення має прийняти українська сторона.

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«Я не назву джерело, не назву сторону, з якою ми спілкувались. Саме через їхнє прохання. Це представники Росії, а не Донецька. Зустріч була в Мінську. Розмова була досить серйозна», - розповів Рубан.

«Проте я бачу, що українська сторона вирішила затягнути з відповіддю на цю пропозицію», - додав він.

Нагадаємо, раніше військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що обмін російських військових на полонених українців можливий лише після суду над ГРУшниками.