У МВС назвали дату, коли поліція повністю замінить стару міліцію

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні у Чернігові під час презентації набору до нової поліції, передає кореспондент УНІАН.

Він пояснив, що відбудеться не просто переатестація кадрів, а найважливіше – перезавантаження нових смислів. Аваков зауважив, що зараз у містах можна побачити нову патрульну поліцію, але реформувати необхідно і кримінальний блок, створити корпус раптової дії (спецназ), оновити підрозділи дільничних, експертів, слідчих.

Міністр наголосив, що темпи створення поліції є досить високими, але вони мають відповідати фізичним, законодавчим і матеріальним можливостям. Він зазначив, що реформа має підтримку уряду і президента. До кінця року на поліцію передбачається спрямувати ще близько 140 млн грн (відповідні зміни до держбюджету має внести парламент).

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За словами міністра, необхідну допомогу та підтримку українським колегам надають іноземні партнери зі США, Канади, Японії, Європейського Союзу.

"На кінець року в Україні буде 6-7 тис. поліцейських, а всього працівників близько 152 тис., тобто ви маєте розуміти рівень роботи, який треба проходити", - сказав Аваков.

Він також наголосив, що це не означає усіх, у тому числі у найкращих співробітників – "під ніж", головне – перезавантаження смислів.

"Ми робимо все правильно, але від вас просимо підтримки реформ", - зауважив міністр внутрішніх справ.

Він наголосив, що всі процеси реформування запускаються цього року, але до кінця року вони не завершаться.

Перший заступник міністра Ека Згуладзе уточнила, що буде проведено кадровий аудит співробітників системи МВС. Оцінюватимуться не тільки кваліфікація працівників, але й моральні якості.