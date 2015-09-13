Через два тижні на Донбасі розпочнуть набір до нової патрульної поліції
10:25, 13 вересня 2015Суспільство
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Народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафа Найєм під час прес-конференції розповів про процес набору нових поліцейських у містах Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині.
26 вересня стартує набір до поліції Донеччини / Фото УНІАН
"За два тижні, 26 вересня, ми розпочинаємо процес набору нових поліцейських в містах Краматорськ і Слов’янськ", – анонсував подію Найєм.
Він наголосив, що події на сході країни розпочалися зі Слов’янська і Краматорська.
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"І тому дуже символічно, що через два тижні в цих місцях, де розпочалось захоплення наших територій, ми запускаємо нову поліцію. Це сигнал для всіх: населення, військових, наших іноземних партнерів, що незважаючи на війну, кризу, ми все одно змінюємося", – вважає депутат.
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