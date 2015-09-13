Через два тижні на Донбасі розпочнуть набір до нової патрульної поліції

"За два тижні, 26 вересня, ми розпочинаємо процес набору нових поліцейських в містах Краматорськ і Слов’янськ", – анонсував подію Найєм.

Він наголосив, що події на сході країни розпочалися зі Слов’янська і Краматорська.

Читайте такожУ Вінниці розпочався набір кандидатів на службу у патрульній поліції

"І тому дуже символічно, що через два тижні в цих місцях, де розпочалось захоплення наших територій, ми запускаємо нову поліцію. Це сигнал для всіх: населення, військових, наших іноземних партнерів, що незважаючи на війну, кризу, ми все одно змінюємося", – вважає депутат.