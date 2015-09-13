Синоптики пообіцяли українцям незначне потепління з понеділка

У перший день тижня дощів варто чекати жителям східних областей, передає "Новое время" з посиланням на Укргідрометцентр.

На решті території країни в цей день без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7-12°, у південній частині країни +10-15°; вдень +17-22°, на Закарпатті до +26°, у східній частині +13-18°.

У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі +9-11°, вдень близько +20°.

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У вівторок, 15 вересня, по всій країні без опадів.

Температура вночі +7-12°, на узбережжі морів та крайньому заході до +16°; вдень +19-24°, в західній частині країни +22-27°, на Закарпатті місцями до +30°. Вітер східний, південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок також без опадів, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +10-12°, вдень близько +20°.

Раніше УНІАН повідомляв, що заморозки в Україні очікуються лише з другої половини жовтня, але в цілому жовтень буде теплим, і в більшість днів температура буде в районі 10 градусів.