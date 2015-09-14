На Яворівському полігоні почалися українсько-канадські військові навчання

Про це повідомив УНІАН керівник регіонального медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк.

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Він зазначив, що близько 300 канадських фахівців військової справи до березня 2017 року навчатимуть українських військовослужбовців основам тактичної медицини, знешкодженню вибухових пристроїв, обороні блокпостів, супроводу військових.

За його словами програма навчань буде максимально наближена до бойових дій.