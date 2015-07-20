На Яворівському полігоні відкрилися українсько-американські військові навчання (фоторепортаж, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-групі навчання «Репід Трайдент/Сейбр Гардіан-2015», участь у навчаннях беруть понад 1800 військовослужбовців з 18 країн світу. Військові підрозділи, окрім України та США, надіслали Королівство Бельгія, Болгарія, Канада, Естонія, Грузія, Німеччина, Великобританія, Латвія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина.

Під час урочистої церемонії були виконані державні гімни України та США і на щогли підняли прапори обох країн. Прапор України піднімали військовослужбовці Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та Національної гвардії, які залучаються до навчання у складі українського контингенту, а прапор Сполучених штатів – бійці 173-ї парашутно-десантної бригади командування Сухопутних військ США в Європі.

Співкерівники навчань – з українського боку полковники Олександр Сивак, та з американської – полковник Фред Рензі, здійснили обхід підрозділів країн-учасниць та привітали військових з початком навчань.

"Присутність тут сьогодні такої потужної когорти наших партнерів і товаришів по зброї засвідчує широку міжнародну підтримку у боротьбі Українського народу за суверенітет і територіальну цілісність України як демократичної європейської держави", - сказав Сивак. Він також додав: "Зростання цієї підтримки засвідчує й безпрецедентний масштаб навчань, що проводяться нині не лише на базі Міжнародного центру миротворчості й безпеки, але й єднають в оперативній взаємодії командно-штабного навчання потужні військові навчальні центри Європи".

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Полковник також зазначив, що "сьогодні в строю серед українських військовослужбовців чимало тих, хто за минулий рік здобули досвід бойових дій на сході України і готові цим досвідом поділитися з учасниками навчань".

Метою навчання «Репід Трайдент/Сейбр Гардіан-2015» є підготовка штабів і підрозділів багатонаціональної бригади до ведення стабілізаційних дій в рамках оборонної операції оперативного командування з використанням досвіду проведення антитерористичної операції на сході України.

Найбільша група – українська, яка складає близько 800 офіцерів та курсантів Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії з Одеси, Морської піхоти України та Національної гвардії України.

Серед закордонних учасників найбільша група від армії США – близько 500 осіб.

Навчання триватиме два тижні, до 31 липня, на різних ділянках військового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Під час практичних занять використовуватиметься майже 900 одиниць зброї та близько 130 військових автомобілів і бойових машин.

Як повідомляв УНІАН, українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2014» проходили 15-26 вересня на Львівщині на військовому полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон). Під час практичних занять використовувалося майже 700 одиниць зброї та понад 150 військових автомобілів і бойових машин. Загалом у навчанні брали участь майже 1200 військовослужбовців. Найбільша група – українська: майже 600 офіцерів та курсантів Академії сухопутних військ, морської піхоти та Національної гвардії України. Серед закордонних учасників найбільша група від армії США – майже 200 осіб.