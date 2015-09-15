Савченко доставили до суд у Ростовській області, поліція посилила охорону будівлі

Адвокат української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін повідомив про посилення охорони навколо Донецького міського суду Ростовської області, де сьогодні продовжаться попередні слухання у її справі.

«Поліція посилила охорону суду перед засіданням у справі Савченко», - написав адвокат у своєму Twitter.

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За повідомленням ТАСС, Савченко доставили в автозаку з декількома машинами супроводу. На час її проїзду поліцейські не давали можливості перехожим ходити в районі суду. Після того, як колона заїхала на парковку суду, Савченко провели до будівлі через бічний вхід.

Очікується, що засідання суду буде закритим.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі йдеться про її звинувачення у замаху на вбивство і вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.