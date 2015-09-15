Лідер "Оплоту" Жилін причетний до організації замаху на Авакова - СБУ

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандит, повідомляє 112.ua.

"Дивно те, що один з міліціонерів, капітан, готував замах на свого колегу, капітана міліції. Позавчора був суд в Краматорську, і обвинувачений зараз знаходиться в артемівському СІЗО. Можу сказати, що сценарій прописувався в Білгороді, в Росії. Одним зі сценаристів був Євген Жилін, людина, яка з весни оголошена у розшук в Україні. Один із засновників терористичної організації "Оплот", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству міністра внутрішніх справ Авакова і здійсненню низки інших замовних вбивств у Києві та Харкові.