У СБУ повідомили про запобігання вбивства Авакова

19:00, 11 вересня 2015
Суспільство
5803 0
оновлено

Служба безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і здійсненню низки інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

Фото УНИАН

Як повідомила УНІАН речник СБУ Олена Гітлянська, внаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинну групу, яка готувала вбивства високопоставлених чиновників міліції, народного депутата, волонтерів та бізнесменів.

У Харкові сьогодні затриманий один з організаторів групи – керівник батальйону «Слобожанщина».

Читайте такожУ СК РФ пригрозили Авакову трибуналом за рекомендацію хорошої поліклініки для Бастрикіна

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство), проводяться обшуки за місцями дислокації підрозділу підозрюваного і за місцем його проживання.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в органах прокуратури, затриманим є капітан міліції. Наразі вживаються заходи із затримання ще одного члена угруповання. Також співрозмовник агентства повідомив, що окрім Авакова зловмисники мали намір ліквідувати народного депутата, командира батальйону «Азов» Андрія Білецького.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter