У СБУ повідомили про запобігання вбивства Авакова

Як повідомила УНІАН речник СБУ Олена Гітлянська, внаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинну групу, яка готувала вбивства високопоставлених чиновників міліції, народного депутата, волонтерів та бізнесменів.

У Харкові сьогодні затриманий один з організаторів групи – керівник батальйону «Слобожанщина».

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Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство), проводяться обшуки за місцями дислокації підрозділу підозрюваного і за місцем його проживання.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в органах прокуратури, затриманим є капітан міліції. Наразі вживаються заходи із затримання ще одного члена угруповання. Також співрозмовник агентства повідомив, що окрім Авакова зловмисники мали намір ліквідувати народного депутата, командира батальйону «Азов» Андрія Білецького.