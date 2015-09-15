Російський суд продовжив арешт Савченко на півроку (відео)

Сьогодні, 15 вересня, суд у Донецьку Ростовської області залишив народного депутата Надію Савченко під вартою на 6 місяців.

Про це повідомив в Twitter один з адвокатів Савченко Марк Фейгін.

"Савченко залишили під вартою", - заявив він.

Також адвокат повідомив, що звинувачення просило про продовження арешту Савченко на 6 місяців.

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Сторона захисту посилалася на статус української льотчиці як делегата ПАРЄ, яка користується імунітетом, який перешкоджає продовженню терміну утримання під вартою.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі йдеться про її звинувачення у замаху на вбивство і вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.

Обвинувачення просить про продовження арешту на 6 місяців #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) September 15, 2015