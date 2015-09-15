У Дрогобичі викрито директора ПТУ, якому абітурієнти перерахували 600 тисяч гривень хабарів

Як повідомили у прес-службі Головного управління (ГУ) МВС у Львівській області, міліція з'ясувала, що під час вступної кампанії директор навчального закладу організував злочинну схему одержання неправомірної вигоди від абітурієнтів, встановивши "обов'язковий тариф" у сумі від 2 до 9 тис. грн за сприяння у вступі та зарахуванні до училища. Перерахування коштів здійснювалось на розрахунковий рахунок Фонду розвитку професійно-технічної освіти регіону, який є підконтрольною структурою директора училища.

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За час вступної компанії майже 300 абітурієнтів перерахували загалом 600 тис. грн на рахунок вказаного Фонду.

За даним фактом слідчим управлінням ГУ МВС у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"). Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються додаткові факти вимагання та отримання неправомірної вигоди.