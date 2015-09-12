У Києві на хабарі у 111 тисяч гривень затримано начальника відділу ДПІ

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Вказані кошти посадовець вимагала від представника столичного товариства за зменшення суми штрафних санкцій, які мали бути застосовані до цього підприємства за результатами податкової перевірки", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисницю у службовому кабінеті після одержання нею обумовленої суми коштів. Вирішується питання про оголошення їй підозри.

"Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває" - зазначили в прокуратурі.

Читайте такожУ Києві затримали чиновника фіскальної служби при отриманні $3 тисяч хабара

Як повідомляв УНІАН, генеральна прокуратура України (ГПУ) і СБУ затримали одного з керівників Державної служби зайнятості під час одержання ним хабара у понад 600 тис. грн. Ці кошти службова особа отримала за "надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами".