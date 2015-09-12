У Києві на хабарі у 111 тисяч гривень затримано начальника відділу ДПІ
Прокуратурою міста Києва спільно з працівниками ГУБКОЗ СБ України затримано начальника відділу ДПІ територіального органу ДФС України у м.Києві під час одержання 111 тис. гривень неправомірної вигоди.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
"Вказані кошти посадовець вимагала від представника столичного товариства за зменшення суми штрафних санкцій, які мали бути застосовані до цього підприємства за результатами податкової перевірки", - зазначається в повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисницю у службовому кабінеті після одержання нею обумовленої суми коштів. Вирішується питання про оголошення їй підозри.
"Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває" - зазначили в прокуратурі.
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Як повідомляв УНІАН, генеральна прокуратура України (ГПУ) і СБУ затримали одного з керівників Державної служби зайнятості під час одержання ним хабара у понад 600 тис. грн. Ці кошти службова особа отримала за "надання протиправного сприяння представникам комерційних структур під час участі у державних закупівлях та у подальшому заволодінні бюджетними коштами".