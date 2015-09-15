У Волновасі відновили мовлення українські канали

Тепер жителі прифронтового району на півдні Донецької області можуть дивитися телеканал «До ТеБе» і Перший національний, передає ДоТБ.

Зазначається, що завдяки допомозі литовських колег Концерн телебачення і радіомовлення встановив нові передавачі на телевежі у Волновасі.

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Тепер телеканал «До ТеБе» Донецької обласної державної телерадіокомпанії у Волноваському районі, що межує з Донецьком, можна дивитися на 30 аналоговому каналі.

Крім того, там же на 12 каналі доступний ефір Національної телекомпанії України.

Як повідомляв УНІАН, минулого року для відновлення мовлення українських телеканалів на окупованих територіях Польща безкоштовно надала Україні дев'ять аналогових передавачів. Крім передачі сигналу українських каналів, передавачі можуть також глушити частоти сепаратистських каналів.

З початку вторгнення російських військ на територію Донецької і Луганської областей Нацрада з телерадіомовлення та експерти ринку неодноразово зазначали, що російська пропаганда, яка транслюється по телебаченню і радіо, вкрай негативно відображається на інформаційній безпеці країни.