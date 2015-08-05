На передовій з'явиться супутникове телебачення з українським пакетом мовлення

Про це повідомили в прес-центрі АТО.

Сьогодні в Антикризовому медіа-центрі у місті Краматорськ відбувся спільний брифінг за участю представників штабу Антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та Міністерства інформаційної політики України.

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук, під час заходу заступник керівника АТО полковник Костянтин Соколов проінформував присутніх журналістів з центральних та регіональних ЗМІ щодо обстановки у зоні АТО.

Також він розповів, що з метою боротьби із пропагандою північного сусіда та отримання достовірної інформації з українських засобів масової інформації, військовослужбовці опорних пунктів, які відстоюють цілісність України на передовій, отримають комплекти супутникового телебачення з встановленим українським пакетом мовлення.

"Перші комплекти супутникового телебачення будуть передані бійцям взводних та ротних опорних пунктів, де українське телебачення не має потужного сигналу. Ця, надзвичайно важлива робота, уже почалася", — зазначив Соколов.

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У свою чергу радник Міністра інформаційної політики України Олександр Бригинець повідомив, що незабаром 100 військових капеланів розпочнуть душпастирську працю у підрозділах Сил АТО. Загалом, для ефективнішої роботи планується залучити 400 капеланів, які забезпечуватимуть духовні потреби військовослужбовців на передовій у чотири зміни.