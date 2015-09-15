У Луганській і Донецькій областях будуть інші умови відбору до патрульної поліції - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Херсоні під час заходів із початку прийому до нової патрульної поліції.

Зокрема, коментуючи критерії, за якими відбираються нові поліцейські, Аваков зазначив, що служба в армії не є ключовим критерієм, як це було в радянські часи.

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При цьому, за словами Авакова, при відборі в деякі територіальні підрозділи патрульної поліції військові навички будуть серед пріоритетних.

«Хочу сказати про військових. У двох місцях ми приділятимемо увагу військовим більшою мірою. Там будуть інші умови відбору до патрульної поліції. 26 вересня ми починаємо відбір до патрульної поліції Слов'янська та Краматорська, потім – Сєвєродонецька та Лисичанська, потім Маріуполя. Ось там поліція буде дещо більш жорстка. Але вдвічі більше ввічлива. Ось там військова компонента матиме значення», - повідомив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, у Херсоні сьогодні стартував набір до нової патрульної поліції.

У Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу в Харкові.

Вже стартував набір до поліції в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня. Планується, що 21 вересня почнеться набір у Черкасах і Кременчуці, 23 – у Полтаві, 26 вересня - у Слов'янську та Краматорську.