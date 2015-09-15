У Херсоні розпочався набір у нову патрульну поліцію (фото, відео)

У Херсоні сьогодні розпочався набір у нову патрульну поліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому старті набору в херсонську поліцію взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов, голова міськадміністрації Херсона Володимир Миколаєнко, народні депутати Сергій Хлань і Микола Паламарчук.

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Аваков повідомив, що сьогодні вранці на 300 поліцейських вакансій вже подано 240 анкет. При цьому міністр прогнозує, що конкурс буде в межах 20-21 людина на одне місце поліцейського. За словами Авакова, аналогічний конкурс в Івано-Франківську зібрав 6 тис. анкет бажаючих служити в поліції на трохи більше як 200 місць.

Путілов привітав молодь, яка прийшла подавати заяви на участь у конкурсному відборі, і зазначив, що очікує підвищення довіри до правоохоронних органів.

Миколаєнко, у свою чергу, пообіцяв надавати технічну та матеріальну допомогу новим правоохоронцям.

З напутніми словами майбутнім новим правоохоронцям у Херсоні виступили також прибулі їхні колеги - поліцейські з Києва та Одеси.

Прийом анкет від бажаючих служити в поліції триватиме у Херсоні до 6 жовтня, після чого відібрані кандидати пройдуть низку спеціальних тестів та іспитів, а потім навчання упродовж трьох місяців.

Пункт прийому заяв розташований у центрі Херсона - у кіноконцертному залі «Ювілейний» на вул. Пролетарська. Він працюватиме щоденно (крім вихідних) з 09.00 до 18.00.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві нова поліція вийшла на патрулювання 4 липня, у Львові – 23 серпня, в Одесі – 25 серпня. На черзі - Луцьк, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород і Мукачеве. 26 вересня патрульна поліція почне роботу в Харкові.

Вже стартував набір у поліцію в Івано-Франківську - 3 вересня, 6 вересня – у Вінниці, в Чернігові - 13 вересня. Планується, що 21 вересня почнеться набір у Черкасах і Кременчуці, 23 – в Полтаві, 26 вересня - у Слов'янську і Краматорську.