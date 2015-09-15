Суд зобов'язав правоохоронців відкрити таємницю слідства про трагедію 2 травня в Одесі

Одеський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення першої інстанції за позовом Леоніда Штекеля та Сергія Діброва, згідно з яким журналісти можуть отримати копії висновків судово-медичних експертів у «справі 2 травня», повідомляє Думская.

Колегія суддів на чолі з Андрієм Бітовим не прислухалася до доводів Генеральної прокуратури і обласного бюро СМЕ. Суд підтвердив, що до висновків експертів, які зроблені в рамках кримінального провадження, існує великий суспільний інтерес. Представники міліції, прокуратури та бюро СМЕ не змогли довести необхідність обмеження доступу до цієї інформації в таких умовах.

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Таким чином, рішення Окружного адміністративного суду (суддя Олег Глуханчук) вступило в силу. У відповідності з ним обласне бюро СМЕ зобов'язане надати журналістам за їх запитом копії відповідних документів без вказівки імен, прізвищ та інших ідентифікуючих даних загиблих і експертів.

За словами Сергія Діброва, це перше судове рішення такого роду в Україні. Незважаючи на те, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» прямо передбачає відкритість інформації у випадках, коли суспільний інтерес перевищує інтереси слідства, по сформованій практиці всі матеріали кримінальної справи засекречуються автоматично.

«Події 2 травня були надзвичайно трагічними і резонансними, і наявність суспільного інтересу до них навіть не потребує доведення. Рік тому я пообіцяв, що ми доб'ємося публікації цих документів через суд — і сьогодні це обіцянка можна вважати виконаним. Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб довести право громадськості на цю інформацію. Тепер у нас є можливість аргументовано спростовувати численні міфи і чутки, які вже більше року циркулюють навколо одеської трагедії і дискредитують одеситів, Одесу і Україну по всьому світу», — сказав він.

Відповідаючи на питання про можливі причини небажання правоохоронних органів оприлюднити ці документи, Сергій Дібров висловив припущення, що прокуратура не хоче втрачати монополію на інформацію, отриману в ході кримінальних проваджень. Що стосується бюро СМЕ, він не виключає, що таким чином бюро не хоче допустити незалежного аналізу дій експертів, повноти проведених ними досліджень і достовірність зроблених висновків.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждало близько 300 осіб, загинуло 48 осіб.

Довідка УНІАН. "Група 2 травня" проводить незалежне журналістське розслідування подій, які відбулися 2 травня в Одесі. Вона складається з журналістів і експертів в різних сферах, які дотримуються різних політичних поглядів.