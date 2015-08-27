В Одесі трьох фігурантів справи про заворушення 2 травня відпустили під домашній арешт

Про це УНІАН повідомив адвокат одного з обвинувачених Кирило Шевчук. "Трьом – Павлу Ковшову, Олександру Дзюбенку і Владиславу Ільницькому. Змінили з обов'язковим перебуванням з 9 вечора до 7 ранку за адресою, вказаною в постанові суду. Зараз чекаємо, коли їх випустять", - сказав Кирило Шевчук.

Читайте такожВ Одесі встановлено особи всіх жертв масових заворушень 2 травня минулого року

Адвокат уточнив, що наразі у справі проходять 20 обвинувачених, з яких 10 донині утримувалися під вартою. "Тепер – сім, у решти – домашній арешт", - сказав адвокат.

Клопотання про зміну запобіжного заходу було подано вчора захисниками всіх обвинувачених, яких тримають у СІЗО. Сімом обвинуваченим, серед яких 2 громадян Росії, суд продовжив утримання під вартою на 2 місяці.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. В центрі міста застрелили кількох людей, у розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок пізніше сталася пожежа, під час якої загинули люди. Загалом 2 травня постраждали близько 300 осіб, загинули 48 людей.

На лаві підсудних – близько 20 осіб, включаючи двох громадянин РФ. Наразі фігуранти судового розгляду це, як стверджує обвинувачення, представники проросійських організацій, які брали участь у заворушеннях в центрі міста.

Матеріали щодо євромайданівців, а також щодо подій, які мали місце на Куликовому полі і в Будинку профспілок, виділено в окремі провадження.