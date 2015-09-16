ФСБ Росії затримала трьох українців на кордоні з окупованим Кримом - ДПС

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на борту затриманого човна перебували троє громадян України.

"Сьогодні вранці до відділу прикордонної служби «Генічеськ» Херсонського загону надійшла інформація від рибалки, який здійснював вилов риби на озері Сиваш, про можливе затримання представниками ФСБ Російської Федерації риболовецького човна в районі Кошарського лиману на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією України АР Крим, на борту якого знаходилися троє громадян України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "човен вийшов з тимчасового пункту базування «Стрілкове» для здійснення промислового вилову риби у відповідності до талону виданого Генічеським територіальним відділом «Азоврибохорони»".

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"Близько 10-ї години ранку один із рибалок, які були на човні зателефонував дружині та повідомив, що їй необхідно передати оригінал паспорту через контрольний пункт в'їзду/виїзду «Чангар» російським прикордонникам для складання адміністративних документів", - повідомляє ДПСУ.

"По факту причин та обставин можливого затримання 3-х громадян України представниками ПС ФСБ РФ начальником Бердянського прикордонного загону призначено службове розслідування. Також проінформовано МЗС України та взаємодіючі правоохоронні органи.", наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації у серпні намагались завербувати трьох українців, які рибалили неподалік українсько-російського кордону в Сумській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, три мешканці міста Суми звернулися до обласного управління Служби безпеки України про те, що у серпні на території України поблизу кордону їх незаконно затримав наряд управління прикордонної служби ФСБ РФ по Курській області. Російські силовики проти волі громадян України перемістили їх через державний кордон та утримували на території Росії протягом трьох діб.