ФСБ викрала трьох українських рибалок та намагалася завербувати, погрожуючи ув'язненням

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації намагались завербувати трьох українців, які рибалили неподалік українсько-російського кордону в Сумській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, три мешканці міста Суми звернулися до обласного управління Служби безпеки України про те, що у серпні на території України поблизу кордону їх незаконно затримав наряд управління прикордонної служби ФСБ РФ по Курській області. Російські силовики проти волі громадян України перемістили їх через державний кордон та утримували на території Росії протягом трьох діб.

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Сумчани розповіли, що співробітники ФСБ намагались завербувати їх для негласного співробітництва на користь Росії. При цьому застосовувався психологічний тиск, фізичне насилля, лунали погрози, у тому числі щодо ув’язнення у разі відмови.

Крім того, росіяни намагалися схилити громадян України до дачі завідомо неправдивих показів щодо незаконного перетину державного кордону з метою ухиляння від мобілізації до Збройних сил України.

Чоловіки стверджують, що вони не погодились на вербувальну пропозицію представників ФСБ РФ, після чого їх передали представникам Сумського прикордонного загону ДПС України.