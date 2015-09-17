У Міноборони розповіли про відкриття повноцінного представництва НАТО в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов.

Заступник міністра поінформував про візит до України генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга.

Під час візиту буде підписано угоду про статус представництва НАТО в Україні. За його словами, ця угода свідчить про посилення співпраці між Україною та Альянсом.

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Угода буде підписана між НАТО та Кабміном і зафіксує статус дипломатичного представництва Альянсу в Україні.

За словами Долгова, на даний час Альянс має в Україні два представництва - Офіс зв'язку НАТО та Центр інформації та документації НАТО. Об'єднавши ці представництва під однією угодою, обидва напрямки продовжать функціонувати за своїми визначеними пріоритетами.

"Зміниться те, що змінивши статус представництва НАТО, ми на майбутнє набагато спрощуємо формальні процедури взаємодії за окремими проектами", - зазначив заступник міністра.

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Він наголосив, що за цією угодою, відбудеться підвищення політичного статусу місії НАТО в Україні.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту Столтенберга НАТО відкриє в Україні своє повноцінне представництво.