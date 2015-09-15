Міноборони підготувало проект угоди з НАТО для реформування системи логістики ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник Міністра оборони України з питань зв’язків з громадськістю, підполковник Олексій Чорнобай сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Міністерство оборони України продовжує виконання програми діяльності Кабміну та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», в рамках цієї роботи Міноборони підготувало проект угоди з організацією НАТО з підтримки, який регламентує співпрацю в рамках трастового фонду НАТО з реформування системи логістики та стандартизації», - зазначив він.

«На даний час проект переданий радникам при Міноборони та Генштабі ЗСУ для опрацювання. З метою переходу ЗСУ до нової системи логістичного забезпечення за стандартами НАТО у Міноборони сформований перелік національних стандартів з управління життєвим циклом озброєння та військової техніки», - додав Чорнобай.