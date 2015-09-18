Клімкін у Південній Кореї запропонував лібералізувати візовий режим для українців

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Зустрівся з главою МЗС Кореї. Закликав інвестувати більше в Україну. Перспективні напрямки взаємодії: сільське господарство, ІТ, освіта", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКонсул Чехії пояснив, як українцям отримати мультивізу на 5 років

2/2 Запропонував корейському колезі лібералізувати візовий режим для українців. І, звісно, запросив його відвідати Україну. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 Вересень 2015

Окрім того, згідно з повідомленням, Клімкін "запропонував корейському колезі лібералізувати візовий режим для українців. І, звісно, запросив його відвідати Україну".

Як повідомляв УНІАН, Клімкін відвідує Південну Корею з триденним візитом, в ході якого обговорить з владою країни двостороннє співробітництво. 17-19 вересня перебуватиме з офіційним візитом у Південній Кореї.