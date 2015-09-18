Клімкін у Південній Кореї запропонував лібералізувати візовий режим для українців

09:11, 18 вересня 2015
Суспільство
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з колегою з Південної Кореї.

Климкин / Фото УНИАН

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Зустрівся з главою МЗС Кореї. Закликав інвестувати більше в Україну. Перспективні напрямки взаємодії: сільське господарство, ІТ, освіта", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, згідно з повідомленням, Клімкін "запропонував корейському колезі лібералізувати візовий режим для українців. І, звісно, запросив його відвідати Україну".

Як повідомляв УНІАН, Клімкін відвідує Південну Корею з триденним візитом, в ході якого обговорить з владою країни двостороннє співробітництво. 17-19 вересня перебуватиме з офіційним візитом у Південній Кореї.

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