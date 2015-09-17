Клімкін вирушає з візитом до Південної Кореї

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, програмою візиту, який заплановано на 17-19 вересня, відбудуться зустрічі глави зовнішньополітичного відомства з міністром закордонних справ Південної Кореї Юн Бьонг Се, керівництвом парламенту, лідером правлячої партії, політологами та представниками бізнесу.

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"Ключова увага буде приділятися актуальним питанням українсько-корейського співробітництва, в тому числі активізації політичних контактів і пошуку шляхів нарощування обсягів взаємодії в торговельно-економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах", - наголошується в повідомленні.