Рівне оповило їдким димом через масове спалювання трави

Як повідомляє Charivne.info, по всьому місту густий дим, що заважає дихати.

У прес-службі Головного управління ДСНС у Рівненській області пояснили, що причина задимленості - масове спалювання трави та відходів агропродукції.

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За даними ДСНС, лише протягом 18 вересня співробітники Служби порятунку Рівненщини 6 разів виїздили за сигналом "Тривога", щоб приборкати загоряння сміття на відкритій території. Двічі такі випадки трапилися у Дубенському районі та по одному в місті Рівне, Рівненському, Радивилівському і Володимирецькому районах.

"Масштабних пожеж довкола обласного центру не виявлено. Задимлення у місті через те, що люди спалюють траву та сміття", - повідомив керівник прес-служби ДСНС у Рівненській області Віктор Козак.

Нагадаємо, значне задимлення спостерігалося у Рівному 4 вересня. Городяни пов’язали причини цього явища з пожежею, яка сталася напередодні на очисних спорудах "Рівнеоблводоканалу".