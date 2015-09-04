Рівне другу добу оповите їдким смогом, фахівці шукають причини задимлення (фото)

У Рівному спеціалісти шукають причини задимлення міста.

Як передає кореспондент УНІАН, 4 вересня в Рівному спостерігається значне задимлення. Городяни пов’язують причини цього явища з пожежею, яка сталася вчора на очисних спорудах «Рівнеоблводоканалу». Спеціалісти управління з надзвичайних ситуацій Рівненського міськвиконкому кажуть, що пожежу вчора ввечері загасили і на відстані 15 км від Рівного не зафіксовано жодної пожежі.

Читайте такожУ Київ сьогодні може повернутися "димова завіса"

«Зараз працюють спеціалісти обласного ДСНС, екологи з питання встановлення причини звідки цей дим принесло», - каже начальник управління Руслан Демуров.

У прес-службі Рівненського міськвиконкому УНІАН повідомили, що з приводу задимлення буде проведена прес-конференція в Рівненській ОДА.