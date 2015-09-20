На Донбасі створюються умови для мирного вирішення кризи - ОБСЄ

Про це 19 вересня в німецькому Магдербурзі заявили міністри закордонних справ Сербії Івіца Дачич, Швейцарії Дідьє Буркгалтер та Німеччини Франк-Вальтер Шиайнмаєр, які нині утворюють так звану "трійку" ОБСЄ (до неї входять чинний, попередній та наступний голови міжнародної організації), повідомляє Радіо Свобода.

"Міністри закордонних справ привітали припинення вогню на сході України та закликали всі сторони продовжувати поважати перемир’я", – говориться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

"Трійка також закликала всі сторони якнайшвидше завершити угоду про відведення танків і зброї невеликих калібрів, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні могла це засвідчити і щоб їй був гарантований повний доступ для роботи в зоні конфлікту", – повідомляє ОБСЄ.

"Першорядне значення має досягнення угоди в рамках робочої підгрупи з політичних питань (Тристоронньої контактної групи) про час та умови проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської областей, які мають відбутися відповідно до мінських угод", – наголосили учасники "трійки".

Зазначається, що від початку вересня кількість порушень перемир’я на Донбасі значно скоротилася – аж до повного припинення обстрілів в окремі дні.

Водночас є проблеми із проведенням в окремих районах Донецької та Луганської областей місцевих виборів за українським законодавством, як це передбачають Мінські домовленості.

Читайте такожДень у зоні АТО пройшов без єдиного пострілу - прес-центр

Українська влада оголосила проведення місцевих виборів у всій країні 25 жовтня, натомість сепаратисти з угруповань "ДНР" та "ЛНР" планують провести власні "вибори" 18 жовтня та 1 листопада відповідно.