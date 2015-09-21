Міліція розглядає версію про самогубство бійця "Правого сектору" у сумському офісі

Про це повідомляється на сайті УМВС України в Сумській області.

Як нагадали в міліції, сьогодні о 05:30 в офісі обласного відділення однієї з громадських організацій стався вибух. За попередніми висновками, вибух стався через необережне поводження з бойовою гранатою РГД-5.

"В результаті загинув 31-річний чоловік, який напередодні ввечері повернувся з Донбасу. Цілком ймовірно, що гранату він привіз із зони АТО", - наголошується у повідомленні.

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Як з'ясувала слідчо-оперативна група, що прибула на місце трагедії, загиблий – 31-річний сумчанин, неодноразово судимий, зокрема, за вчинення крадіжки та незаконне зберігання зброї. За кілька годин до вибуху він разом з трьома колегами приїхав із зони проведення АТО.

"Слідство розглядає дві версії події: необережне поводження зі зброєю та самогубство. Троє інших присутніх у приміщенні людей не постраждали. На місці події працюють експерти, слідчі дії тривають", - зазначив начальник УМВС Сумської області Анатолій Ричкаль.