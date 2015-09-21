В офісі "Правого сектора" у Сумах стався вибух, загинув боєць

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко.

За уточненою інформацєю за адресою вул. Рибалка,8 в офісі Правого сектору внаслідок необережного поводження з гранатою... Posted by Микола Клочко on 20 вересня 2015 р.

"За уточненою інформацією за адресою вул. Рибалко, 8 в офісі "Правого сектора" внаслідок необережного поводження з гранатою в 6 ранку загинув 31-річний боєць ПС Яковенко Олександр (позивний "Кат"). Інші три людини, які перебували разом з ним у приміщенні, не постраждали", - зазначив він.

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У той же час начальник сектору зв'язків з громадськістю Сумського міського управління внутрішніх справ Володимир Крупецкий повідомив, що інформація про вибух в офісі «Правого сектора» по вулиці Рибалко, 8, надійшла в міліцію від невідомого сьогодні о 5.30 ранку.

Сьогодні на апаратній нараді міський голова Сум Олександр Лисенко дав доручення начальнику міського управління комунального майна Василю Щербаку з'ясувати, які приміщення знаходяться в оренді у громадських центрах.

«Будемо підходити більш ретельно до питання розміщення в житлових будинках таких організацій. Проводити співбесіди із з'ясуванням мети створення організації, статуту та інших деталей. Тому що це безпека наших мешканців», - зазначив мер.