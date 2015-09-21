Безпілотник зняв блокаду Криму з висоти пташиного польоту (відео)

14:20, 21 вересня 2015
Суспільство
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У Мережі з'явилося відео з двох контрольних пунктів пропуску між материковою Україною і Кримом.

Беспилотник снял первый день блокады Крыма / скриншот

Запис опубліковано на каналі YouTube видання "Херсонские вести".

На запису показані події, які відбувалися 20 вересня на КПП Чонгар і Каланчак. Активісти блокують рух на дорозі, яка веде на КПП до Криму. При цьому рух легкових автівок та автобусів продовжує залишатися без перешкод.

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Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти з 12:00 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктовою блокадою" Криму, окупованого Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.

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