Чубаров: за "продуктовою блокадою" окупованого Криму може послідувати енергетична

Про це він заявив у ході засідання координаційної ради 18 вересня в Генічеської райдержадміністрації Херсонської області, повідомляє Крим.Реалії.

Чубаров розповів, що у ході нещодавніх переговорів із президентом України Петром Порошенком, піднімав питання, що разом із блокадою Криму, буде поставлено питання про припинення постачання електроенергії на окуповану територію.

«Окупанти не будуть на перший час переосмислювати свої дії проти нас. Але потім є жовтень. Ми вчора чітко сказали президентові, що, якщо вони не будуть ніяким чином дотримуватися прав людини, то ми не знаємо, навіщо ми будемо їм постачати електроенергію», – підкреслив Чубаров.

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На уточнююче запитання Крим.Реалії, коли буде висуватися вимога про припинення поставок електроенергії до Криму, голова Меджлісу відповів, що про це поки говорити рано.

«Може вони (окупанти - ред.) завтра підуть з Криму через Керченську протоку», – сказав він.

На засіданні координаційної ради було прийнято рішення виділити місце для проведення акції. Там будуть встановлені намети, підведена електрика, організована санітарна зона та прибирання сміття, забезпечено підвезення води і робота рятувальників, швидкої допомоги, міліції, співробітників СБУ та військових.

Раніше херсонська міліція повідомила, що встановить для активістів, які будуть блокувати в'їзд вантажівок у анексований Крим, намети і туалети.

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Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенко", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що акція кримських татар з блокування адміністративного кордону з Кримом розпочнеться 20 вересня о 12.00.

За його словами, таке рішення прийнято на знак протесту проти системних репресій проти жителів Криму з боку окупаційної влади і проти "невдалих дій українського уряду, які викликають проблеми з переміщенням".