Нова поліція у Чернігові: конкурс після тижня прийому анкет - 15 осіб на місце

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, починаючи з 13 вересня заяви на вступ до місцевої поліції подали понад 3 тис. молодих людей. Серед них 68,1% кандидатів – чоловіки, 7,6% претендентів – діючі працівники міліції, майже 60% від усіх, хто подав анкети, мають вищу освіту. Серед кандидатів у патрульну поліцію Чернігова – понад 300 жителів інших регіонів України.

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За словами начальника УМВС в області Едуарда Альохіна, принцип відбору до поліції простий та об’єктивний, із загальної кількості кандидатів, згідно з певними критеріями, буде відібрано 200 найкращих, які показали найвищий результат за всіма позиціями. "Є умови конкурсу і вони однакові для всіх: це рівень освіти, інтелект, вміння оперативно реагувати на події, фізична підготовка кандидата", - зазначив він.

Набір кандидатів до нової патрульної поліції Чернігова триватиме до 5 жовтня. Очікується, що у січні-лютому 2016 року, після тримісячного курсу навчання, на вулиці міста вийдуть 200 патрульних поліцейських.