У Чернігові розпочався набір до нової поліції (фоторепортаж)

У Чернігові сьогодні розпочався набір до нової поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, всі охочі можуть подати заяви до нової поліції у приміщенні будинку засідань Чернігівської обласної ради, зранку там спостерігається черга.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков привітав молодь, яка прийшла подавати заяви на участь у конкурсному відборі патрульних поліцейських Чернігова.

Він зазначив, що у Чернігові буде набрано 200 поліцейських, а за необхідності, потім поетапно їхню кількість збільшать.

"Сподіваюся, що сильні хлопці та дівчата прийдуть у проект, і будемо мати наступного року нову поліцію", - сказав він.

Аваков додав, що найближчим часом буде також створюватися дорожня патрульна поліція, яка працюватиме, у тому числі, і на автошляху Чернігів – Київ.

Міністр висловив сподівання на підтримку жителів міста.

"Яку б не робили правильну поліцію, у нас нічого не вийде без підтримки міста і кожного з вас", - звернувся він до присутніх на зустрічі чернігівців.

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Заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе зазначила, що вже зранку до поліції Чернігова подано 120 анкет, "і це хороша динаміка". Прийом документів триватиме до 5 жовтня. Наступною фазою відбору буде тестування, а потім навчання упродовж трьох місяців. Свою діяльність нові поліцейські у Чернігові розпочнуть з початку 2016 року.

У рамках візиту до Чернігова Аваков відвідає правоохоронців, які постраждали під час подій 31 серпня під стінами Верховної Ради України, і зараз проходять лікування. Також запланована зустріч глави відомства з особовим складом УМВС у Чернігівській області.