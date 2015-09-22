Присутність російських військових на Донбасі підтверджують багато розвідданих - НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це генсек сказав на прес-конференції після засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому він був присутній.

Генсекретар НАТО зазначив, що уважно заслухав інформацію на засіданні РНБО, яка доводить, що Росія продовжує підтримувати бойовиків, і що військовослужбовці Російської Федерації присутні на сході України.

За його словами, НАТО вже давно спостерігає присутність Росії на Донбасі, а російські військовослужбовці забезпечують терористів озброєнням, командують та координують їхні дії.

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"Це те, що базується на сьогоднішній інформації, яку я отримав, але також і на наших даних з розвідувальних джерел НАТО, і даних з відкритих джерел, і з засобів масової інформації, з показів членів сімей російських військових, і з деяких інших джерел. Отже, той факт, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів, базується не на одному джерелі інформації, а на багатьох розвідувальних джерелах, доступ до яких ми маємо. Те, що я чув сьогодні, лише підтверджує і підсилює ту документацію і ту інформацію, яку ми знаємо вже досить давно, і яка доводить, що російські військові присутні на сході України", - наголосив генсек НАТО.

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У зв'язку з цим Столтенберг закликав Росію вивести всі свої війська зі східних областей України і виконати всі Мінські домовленості.

"Це має величезне значення, оскільки це шлях до миру в Україні, це важливо для України, але це так само важливо і для решти Європи", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час відкритої частини засідання РНБО заявив, що на закритій частині будуть надані докази участі регулярних частин РФ в агресії на Донбасі.