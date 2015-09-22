Порошенко покаже генсеку НАТО докази участі російських військ на Донбасі

11:48, 22 вересня 2015
Політика
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На закритій частині засідання РНБО будуть надані докази участі регулярних частин РФ в агресії на Донбасі.

REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході засідання РНБО, передає кореспондент УНІАН.

"Сьогодні під час закритої частини, ми продемонструємо переконливі докази, незаперечні докази російської участі російських регулярних частин в агресії проти України на Сході", - сказав Порошенко.

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Як відомо, на засіданні РНБО бере участь генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

На сьогоднішньому засіданні має намір обговорити оборонний бюджет України на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО та президент України Петро Порошенко відкрили міжнародні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру на Яворівському полігоні Львівської області.

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