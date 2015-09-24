Більше 50% українців хочуть вступу України в ЄС, за Євразійський союз - всього 17% - опитування

Більшість українців (51%) роблять вибір на користь членства України в Європейському Союзі.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати соціологічного дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова з 22 по 27 липня цього року.

Згідно з результатами опитування, інтеграцію до Євразійського економічного союзу обирають лише 17%. В той же час майже третина населення (31%) не може визначитися зі своїми інтеграційними пріоритетами. Частка прихильників вступу до ЄС переважає у Західному (82%) та Центральному (52,5%) регіонах. На Півдні інтеграцію до ЄС обирають 39%, а до ЄврАзЕС – 26%, при цьому не визначилися в цьому регіоні 35%.

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На Сході України прихильників євразійського вектору 26%, а кількість прибічників європейського напрямку і невизначених – фактично однакова (37,5% і 36% відповідно). На звільненій території Донецької і Луганської областей громадська думка майже рівноцінно розділилася між тими, хто обирає ЄС (31,5%), Євразійський економічний союз (34%) і невизначеними (34%).

Всього в ході дослідження опитано 2011 респондентів з усіх регіонів України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки 2,3%.