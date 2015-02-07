Порошенко сподівається, що Україна через 6 років отримає перспективу членства в ЄС

Президент України Петро Порошенко сподівається, що за допомогою світової спільноти Україна пройде всі іспити, щоб через шість років отримати перспективу членства в Європейському Союзі.

Про це глава держави заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), передає кореспондент УНІАН,

Порошенко нагадав, що український народ, учасники Революції Гідності, мільйони громадян вимагають дуже простих речей: демократії, свободи, вільних та справедливих виборів, антикорупційних реформ.

"Ми демонструємо це, і в це зараз я твердо вірю, що шляху назад вже немає. Це не залежить від президента, уряду або парламенту, тому що більше ніж 75% українців бажають бути членом Європейського Союзу. І це неможливо змінити", - зазначив президент.

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Порошенко зазначив, що Україна зараз потребує єдності Європейського Союзу, єдності всього цивілізованого світу та солідарності з Україною.

"Я обіцяю вам, що український народ та сама Україна як держава виконає та пройде ці складні іспити, і я рішуче вірю, що через шість років або дещо більше Україна зможе отримати перспективу членства в Європейському Союзі за домопогою підтримки від всіх вас. Я міцно вірю в це", - наголосив президент України.