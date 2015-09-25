Геращенко повідомила, що у полоні бойовиків утримуються 163 українці
У полоні проросійських бойовиків в даний час утримуються 163 українці.
Про це повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко з посиланням на данні СБУ.
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За її словами, 163 українці, з яких 99 військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів і батальйонів Національної гвардії України, а також 64 – цивільні особи, залишаються в полоні у бойовиків. Ще 10 українських полонених утримуються в тюрмах Російської Федерації.
Також в списку зниклих безвісти в нас 800 осіб. З них 396 військовослужбовців, представників силових структур, 404 – цивільні особи.
За словами Ірини Геращенко, впродовж року вдалося знайти та звільнити із полону бойовиків 2 тис. 911 осіб. Завдання влади на сьогодні - знайти кожну людину, – зазначила вона.
Також повідомила, що за рік російської агресії на сході України загинуло близько 3 тис. українських бійців.
За словами Ірини Геращенко, останнє затишшя все одно приносить втрати серед військових, головні втрати за поточний місяць – від мін, а не через важке озброєння. Тож розмінування територій після військових дій стає зараз для влади викликом, зазначила уповноважений президента.