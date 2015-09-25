Суд арештував екс-командира батальйону "Беркут" у справі про розгін мітингувальників 1 грудня 2013 року

Про це повідомляє Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України на своїй сторінці у соцмережі.

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Зазначається, що 24 вересня Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури України, за результатами розслідування подій, які сталися 1 грудня 2013 року на вул. Банковій у Києві, оголошено про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки").

Підозрюваному інкриміновано, що 1 грудня 2013 року, перебуваючи на вул. Банковій, він віддав незаконний наказ своїм підлеглим про застосування фізичної сили та спеціальних засобів до учасників мирних акції протесту, внаслідок чого його підлеглими завдано тілесних ушкоджень 26 учасникам мирного протесту та 19 представникам засобів масової інформації.

Стосовно підозрюваного обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада 2013 року відбувалися багатотисячні акції протесту проти політики української влади, яка відмовилася від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня 2013 року мирні мітингувальники проводили акцію біля Адміністрації президента Віктора Януковича на вулиці Банковій.

Ввечері близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації президента. Вони поводилися досить агресивно. Сталися сутички між провокаторами та "беркутівцями".

Під час сутичок потерпіли також і мирні учасники акції, а також десятки журналістів, яких також били спецпризначенці.