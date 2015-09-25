На Тернопільщині затримано уродженця Луганської області, підозрюваного у фінансуванні тероризму

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, встановлено, що підозрюваний брав безпосередню участь у злочинній діяльності фінансової компанії у Луганську, створеної для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ЛНР» та її учасників.

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Учора чоловіка затримали, за клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стосовно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

На даний час встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.