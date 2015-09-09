Суд Краматорська звільнив жителя Костянтинівки, який був у лавах "ДНР"

18:47, 09 вересня 2015
Суспільство
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Краматорський міський суд Донецької області звільнив від кримінальної відповідальності 19-річного жителя Костянтинівки, який зізнався у співпраці з терористами.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що 19-річний хлопець у травні 2014 року, коли Костянтинівка тимчасово перебувала під контролем бойовиків, вступив до лав терористичної організації "ДНР". Працюючи на терористів, він з початку травня по кінець червня 2014 року здійснював охорону блокпосту, розташованого у Костянтинівці.

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За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу ("створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань").

У ході досудового розслідування правопорушник добровільно повідомив правоохоронців про свою терористичну діяльність, сприяв розкриттю злочинів, вчинених іншими учасниками терористичної організації "ДНР", і звернувся до прокурора із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Враховуючи той факт, що хлопець здався правоохоронцям та у повному обсязі визнав свою вину у скоєнні інкримінованого правопорушення, ухвалою Краматорського міського суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу.

Згідно із законодавством України, особи, які добровільно повідомили правоохоронців про терористичну діяльність та сприяли розкриттю злочинів, вчинених терористами, звільняються від кримінальної відповідальності.

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