У Києві стріляли в помічників депутатів Мосійчука і Ляшка

Помічник заарештованого депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука Станіслав Коломієць заявив, що в суботу ввечері у Києві невідомий відкрив по ньому вогонь з пістолета і здійснив більше семи пострілів.

Про це помічник нардепа написав на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив Коломієць, невідомі відкрили вогонь по ньому і помічнику лідера партії Олега Ляшка Владиславу Бондаренко.

"Тільки що йшли по вулиці Анни Ахматової з Владиславом Бондаренко, повертаючись з урочистого заходу. З невідомих причин зупинився автомобіль марки BMW Х5, з якого вискочив чоловік і без попередження та жодних пояснень відкрив вогонь в нашу сторону, було здійснено більше семи пострілів", - заявив помічник нардепа.

Коломієць пише, що разом з Бондаренком їм вдалося забігти в людний ресторан. За його словами, вони відразу викликали поліцію, яка прибула через 25 хвилин. Злочин кваліфікували як хуліганство.