В Україну прийшла осіння погода з дощами і зниженням температури

За повідомленням Гідрометцентру, на більшій частині території України без опадів, лише на півночі та в центрі очікуються дощі, температура вдень від +10 до +26.

Читайте такожВ Києві побито черговий рекорд: минула ніч виявилась найтеплішою за останні 134 роки

У східних областях очікується температура від +22 до +26, у центральних - від +12 до +21, у південних - від +19 до +25, у західних - від +12 до +15, у північних від +10 до +12.

У Києві без опадів, температура вдень від +10 до +12.