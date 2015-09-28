В Україну прийшла осіння погода з дощами і зниженням температури
08:39, 28 вересня 2015Суспільство
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В Україну прийшла справжня осіння погода - сьогодні на частині території очікуються дощі, а температура впаде в деяких областях до +12.
У Києві без опадів, температура вдень від +10 до +12 / flickr.com/photos/42766545@N07
За повідомленням Гідрометцентру, на більшій частині території України без опадів, лише на півночі та в центрі очікуються дощі, температура вдень від +10 до +26.
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У східних областях очікується температура від +22 до +26, у центральних - від +12 до +21, у південних - від +19 до +25, у західних - від +12 до +15, у північних від +10 до +12.
У Києві без опадів, температура вдень від +10 до +12.
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