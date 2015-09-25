В Карпатах випав перший сніг

Як повідомляє ТСН.ua, раніше у вересні сніг випав поблизу руїн польської астрономічної станції Білий Слон на вершині гори Піп Іван Чорногорський.

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У той же час, як повідомляв УНІАН, столиця Україна б'є температурні рекорди.

Сьогодні, 25 вересня, максимальна температура повітря у Києві після полудня досягла +29,1°С, перевищивши таким чином попередній рекорд температури для цього дня, який був зафіксований у 1927 році, на 0,1 °С.