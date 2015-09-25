В Карпатах випав перший сніг
22:04, 25 вересня 2015Суспільство
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Сьогодні, 25 вересня, випав перший сніг на Говерлі.
Перший сніг у Карпатах / facebook.com/bukovel
Як повідомляє ТСН.ua, раніше у вересні сніг випав поблизу руїн польської астрономічної станції Білий Слон на вершині гори Піп Іван Чорногорський.
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У той же час, як повідомляв УНІАН, столиця Україна б'є температурні рекорди.
Сьогодні, 25 вересня, максимальна температура повітря у Києві після полудня досягла +29,1°С, перевищивши таким чином попередній рекорд температури для цього дня, який був зафіксований у 1927 році, на 0,1 °С.
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