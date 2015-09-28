Краматорськ відзначив День міста масштабно і без пригод
У Краматорську 26 і 27 вересня масово відзначили День міста та День машинобудівника.
Святкові заходи відвідала рекордна за останні кілька років кількість городян, повідомляє 6264.com.ua. Це свідчить про те, що краматорчани та гості міста відчувають себе в безпеці, доки співробітники міліції забезпечують охорону громадського порядку.
Читайте такожСтартував набір до нової поліції Краматорська і Слов'янська
В цьому році Краматорськ відсвяткував своє 147-річчя. Протягом двох днів було організовано безліч різноманітних розважальних заходів: ярмарки, конкурсні програми для дітей, спортивні змагання, концерт на міській площі, мотокрос, футбольний матч, концерт на стадіоні «Блюмінг».
Краматорчани та гості міста із задоволенням побували на кожному з них, поставивши своєрідний рекорд за масовістю відвідувань.
Приміром, на центральну площу міста у суботу під час святкового концерту вийшло близько 5 тис. осіб. На наступний день, в балці Кутовій, де проходив мотокрос, зібралося понад 10 тис. осіб.
«Незважаючи на велику кількість глядачів, усі масові заходи у місті пройшли без особливих порушень громадського порядку. Кількість зареєстрованих правопорушень не перевищує рівень реєстрацій в звичайний робочий день. Краматорчани вели себе ввічливо», - зазначив начальник Краматорського міськвідділу міліції Віталій Максимів.