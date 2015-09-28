Краматорськ відзначив День міста масштабно і без пригод

Святкові заходи відвідала рекордна за останні кілька років кількість городян, повідомляє 6264.com.ua. Це свідчить про те, що краматорчани та гості міста відчувають себе в безпеці, доки співробітники міліції забезпечують охорону громадського порядку.

Читайте такожСтартував набір до нової поліції Краматорська і Слов'янська

В цьому році Краматорськ відсвяткував своє 147-річчя. Протягом двох днів було організовано безліч різноманітних розважальних заходів: ярмарки, конкурсні програми для дітей, спортивні змагання, концерт на міській площі, мотокрос, футбольний матч, концерт на стадіоні «Блюмінг».

Краматорчани та гості міста із задоволенням побували на кожному з них, поставивши своєрідний рекорд за масовістю відвідувань.

Приміром, на центральну площу міста у суботу під час святкового концерту вийшло близько 5 тис. осіб. На наступний день, в балці Кутовій, де проходив мотокрос, зібралося понад 10 тис. осіб.

«Незважаючи на велику кількість глядачів, усі масові заходи у місті пройшли без особливих порушень громадського порядку. Кількість зареєстрованих правопорушень не перевищує рівень реєстрацій в звичайний робочий день. Краматорчани вели себе ввічливо», - зазначив начальник Краматорського міськвідділу міліції Віталій Максимів.