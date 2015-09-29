Прикордонники через непорозуміння не пускали до України відомого критика Путіна Шендеровича
14:45, 29 вересня 2015Суспільство
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Відомого російського громадського діяча і письменника Віктора Шендеровича, який прилетів до Києва, деякий час через непорозуміння при проходженні контролю не пускали на територію України.
Шендеровича через непорозуміння не пускали до України / УНІАН
Але незабаром ситуація була врегульована, як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України.
"Виникли якісь непорозуміння, але зараз вони врегульовані", - зазначили у ДПСУ.
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Через деякий час у прикордонній службі уточнили, що “жодного непорозуміння не було. Його перевірили як іноземного громадянина, куди і з якою метою він прямує, після чого, отримавши відповідь, чоловік спокійно перетнув кордон".
Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство культури ініціювало створення "Білого списку" іноземних діячів культури, які підтримали Україну, в якому фігурує і Шендерович.
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