Мінкульт ініціює створення "Білого списку" іноземних діячів культури, які підтримали Україну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

"Зараз, коли Україна перебуває у стані боротьби проти російсько-терористичної агресії, у всьому світі з`являються кіноактори, діячі культури, митці, громадські активісти, які дедалі гучніше висловлюють свою підтримку нашій державі в боротьбі із загарбником. У деяких країнах вони роблять це, попри можливі ризики для власного життя та професійної діяльності, інколи ризикуючи навіть свободою та здоров`ям", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожСБУ заборонила Депардьє в'їзд до України на 5 роківВисоко цінуючи позицію цих небайдужих до України людей, відомих на увесь світ, Міністерство культури розпочинає формування "Білого списку" діячів культури, митців, художників різних країн, які сказали однозначне "ТАК" територіально цілісній, суверенній та демократичній Україні, і відповіли "НІ" агресії, окупації та анексії.

"Створення "Білого списку" є знаком подяки та поваги до тих громадян іноземних держав, які не побоялися стати на сторону правди, справедливості та простого людського сумління", - зауважили у прес-службі Міністерства культури.

Віце-прем`єр-міністр - міністр культури В`ячеслав Кириленко вважає, що цих митців мають підтримувати в Україні.

"На мою думку, митці, включені до "Білого списку", повинні отримувати максимальне сприяння у їхній творчій діяльності на території України у разі виникнення такої потреби" – сказав Кириленко.

"Білий список" не є вичерпним і коригуватиметься відповідно до подій та нової інформації.

Міністерство культури звертається до української громадськості із проханням взяти участь у наповненні та подальшому розширенні "Білого списку".

До першої редакції "Білого списку" увійшли:

1. Андрій Макаревич – музикант, лідер гурту "Машина времени".

2. Лія Ахеджакова – акторка театру та кіно.

3. Валентин Гафт – актор театру та кіно, письменник.

4. Олег Басилашвілі – актор театру та кіно.

5. Ельдар Рязанов – кіно – і телережисер.

6. Емма Абайдулліна – журналістка.

7. Юрій Шевчук – музикант, лідер гурту "ДДТ".

8. Сергій Юрський – актор, режисер.

9. Андрій Мягков – актор.

10. Михайло Жванецький – письменник-сатирик.

11. Наталія Фатєєва – акторка театру та кіно.

12. Борис Акунін – письменник.

13. Віктор Шендерович– письменник-сатирик.

14. Земфіра – співачка, музикант.

15. Михайло Єфрємов – актор театру та кіно.

16. Сергій Пархоменко (Серьога) – реп-виконавець.

17. Артемій Троїцький - журналіст, критик.

18. Вахтанг Кікабідзе – актор, співак.

19. Юлій Кім – поет, композитор, драматург.

20. Андрій Орлов (Орлуша) – поет.

21. Михайло Шац – телеведучий, ноумен.

22. Тетяна Лазарєва – телеведуча.

23. Лєв Рубінштейн – поет, критик, публіцист.

24. Педро Альмодовар – кінорежисер, актор.

25. Вім Вендерс – Президент європейської кіно академії, кінорежисер, сценарист.

26. Тім Рот – актор, кінорежисер.

27. Арнольд Шварценеггер – кіноактор.

28. Джаред Лето – кіноактор, музикант (30 Seconds to Mars).

29. Клаус Майне – вокаліст Scorpions.

30. Джордж Клуні – кіноактор, режисер.

31. Хайден Паннетьєрі – кіноакторка.

32. Мартін Гор – музикант (Depeche Mode).

33. Міла Йовович – акторка, музикант, модель.

34. Вєра Фарміга – кіноакторка.